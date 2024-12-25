Минздрав Казахстана: при авиакатастрофе в Актау выжили 10 граждан РФ

В результате падения самолета в Казахстане выжили 10 российских граждан, 14 граждан Азербайджана, 2 — Киргизии, тогда как личности трех человек пока не установлены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. Информацию подтвердили в посольстве России, передает ТАСС.

Все выжившие находятся в медицинских учреждениях города Актау, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В числе спасшихся следующие люди: Джумалиев Е. (04.07.1988), Евстегнеева К. (30.07.1990), Мамедов З. (17.08.1988), Арысбаева М. (06.02.1980), Бисекеева Д. (1970), Сейдахматова М. (1975), Эдиев У. (15.09.1969), неизвестный по имени Азой, Папахов С. (30.10.1976) и Рахимов С. (30.10.1976).

Кроме того, «Аэрофлот» заявил о готовности помочь Azerbaijan Airlines, чей самолет потерпел аварию в Актау, в организации перевозки родственников погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что число спасшихся после крушения самолета AZAL выросло до 29 человек.