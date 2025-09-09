Появились новые подробности ночной атаки БПЛА по Сочи

В Сочи в результате атаки украинских БПЛА поврежден мемориал советскому летчику Сергею Троепольскому, сообщил в своем телеграм-канале мэр курортного города Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что памятник в скором времени будет восстановлен.

Сергей Троепольский— выдающийся советский летчик, верой и правдой служивший Отечеству. Он родился в 1896 году, учился в летном училище и во Франции, участвовал в Первой мировой войне.

После революции Троепольский воевал на стороне красных в гражданской войне. В 1922 году у него родился сын Алексей, который пошел по стопам отца и стал летчиком.

Во время Великой Отечественной (ВОВ) Троепольский командовал полком связи 2-го Белорусского фронта и совершил более 470 боевых вылетов. Он был награжден орденами «Красного Знамени», «Александра Невского» и медалью «За отвагу». После войны летчик получил дом в Адлере.

Накануне глава Сочи сообщил, что в результате атаки БПЛА в Адлерском районе погиб мужчина. Он умер от попадания осколков дрона, которые попали в его автомобиль.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 31 украинский БПЛА.