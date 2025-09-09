В ночь на 9 сентября над Россией уничтожено свыше 30 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в ночь на 9 сентября, уничтожив 31 украинский БПЛА над различными регионами. Об этом во вторник уведомили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства, в период с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября российские системы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник. Большая часть дронов, а именно 15, была сбита над Черным морем.

Кроме того, семь беспилотников перехвачены над Белгородской областью, три — над Курской. Два дрона уничтожены над территорией Крыма. Еще два — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику сбито над Тамбовской и Воронежской областями.

О последствиях атаки (разрушениях, жертвах и пострадавших) не сообщалось. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Министерства обороны РФ во вторник, 9 сентября, в 7:13 по московскому времени.

Ранее ВСУ ударили по Макеевке и Донецку реактивными ракетами-дронами.