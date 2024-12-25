Появились первые кадры после крушения самолета в Актау

В мессенджерах стали появляться видео, которые сняли казахские спасатели сразу же после прибытия к месту падения авиалайнера неподалеку от Актау. Одно из них разместил телеграм-канал SHOT.

Одними из первых к месту авиакатастрофы прибыли электроэнергетики из АО «МРЭК». Они стартовали на служебном транспорта сразу, как только увидели падение самолета. В кадрах видно, как рабочие приближаются к месту ЧП, самолет в это время еще горит. Его тушат пожарные, заливая обильной пеной.

«Работники вытащили с разрушившегося борта около 15 выживших пассажиров», — указал микроблог.

Еще одно видео появилось у канала «Ньюсач/Двач». На нем видно, как снимающий передвигается по салону самолета. В ряде мест видна кровь, до камеры доносятся стоны раненых.

Ранее уже сообщалось, что во время авиакатастрофы выжило 32 человека. А всего на борту было 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Борт авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный, но упал на территории Казахстана рядом с городом Актау.