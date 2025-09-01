Появились подробности атаки БПЛА на Кубань

В городе Кропоткин Краснодарского края произошел пожар на трансформаторной подстанции, вызванный падением беспилотного летательного аппарата. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона, опубликованном в телеграм-канале.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв и пострадавших. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы. Отмечается, что возгорание на площади 80 кв. м было полностью ликвидировано к 05:16 мск.

Параллельно с этим инцидентом в ту же ночь произошло падение обломков украинских беспилотников в Северском районе Кубани. В поселке городского типа Ильский в результате взрывной волны были выбиты оконные стекла в двух жилых домах, а в одном из домовладений поврежден забор на приусадебном участке.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о полсотни уничтоженных за ночь украинских дронов над российскими регионами.