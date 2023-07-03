Появились подробности исчезновения двух детей из лагеря в Новосибирской области

Оба пропавших ребенка – девочки, они ушли из оздоровительного лагеря «Пионер», который расположен неподалеку от Бердска.

Обе девочки относятся к разряду «трудных подростков», каждая из них до этого уже была неоднократно замечена в побегах из дома. Одной из них 17 лет, а второй всего 14. Об этом сообщило издание NGS.ru.

Каждая из девушек также состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас правоохранители ведут активные поиски сбежавших детей.