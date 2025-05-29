Появились подробности нападения на игумена во время презентации книги в Москве

Игумен Евмений, ставший жертвой нападения 28 мая на мероприятии, посвященном его книге «Мудрость сердца: книга осознанной любви» в Москве, поделился с РЕН ТВ деталями случившегося.

Происшествие имело место во время раздачи автографов. Евмений подписывал экземпляры своей книги, когда к нему приблизился мужчина, появившийся почти в самом конце презентации.

Он выкрикнул: «Этот человек не имеет права называться игуменом!» Сразу после этого мужчина подскочил к Евмению и попытался применить против него газовый баллончик, однако тот не сработал. Тогда нападавший стал наносить удары по голове философа этим же баллончиком.

Присутствовавшие на мероприятии люди оперативно вмешались и удерживали злоумышленника до прибытия сотрудников Росгвардии.

Евмений подчеркнул, что не планирует обращаться в полицию с заявлением, не имеет к нападавшему никаких претензий и, следуя христианским принципам, прощает его.

Он расценил нападение как проявление религиозной ненависти и выразил опасение, что агрессор может попытаться отомстить после освобождения. Несмотря на это, подавать заявление в правоохранительные органы игумен Евмений не собирается.

Ранее сообщалось, что в Байкальске после нападения подростка на сверстников с ножом создали оперштаб.