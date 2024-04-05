Слуцкий назвал нападение на Чибиса вероломным актом против россиян

Произошедшее накануне нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса было вероломным актом против россиян, в ходе которого, злоумышленник напал на безоружного. Соответствующее заявление сделал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в официальных социальных сетях .

В посте депутат напомнил, что злоумышленник напал на безоружного чиновника после проведенной открытой встречи с городскими жителями.

Он также заявил, что вне зависимости от мотивов, агрессия в отношении представителей власти является покушением на строй государства. По словам Слуцкого, это создает пропасть между властью и жителями страны.

Депутат указал на то, что теми же методами пользуются украинские неонацисты. Подобное отношение к людям является недопустимым, заключил он.

Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в результате нападения.