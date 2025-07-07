Появились подробности о взрыве в центре Рязани

В Рязани произошел взрыв гранаты в общественном месте. После произошедшего «Газета.Ru» со ссылкой на SHOT опубликовала первые подробности о происшествии с пострадавшими и погибшим.

По предварительным данным канала, молодой рязанец принес в бар у торгового центра «Малина» боевую гранату, будучи уверенным, что это муляж. Однако устройство сдетонировало прямо в его руках, что привело к тяжелым последствиям: отрыву конечности.

Кроме того, один из друзей молодого «шутника» погиб на месте, еще двое госпитализированы с осколочными ранениями различной степени тяжести.

Пока неизвестно, как боевая граната попала в руки подростка. В этом разбираются правоохранители. Место происшествия оцепили для разбирательств.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в центре Рязани у торгового центра. Сообщалось о четверых пострадавших.