Взрыв прогремел в центре Рязани: подрывнику оторвало руку

В центре Рязани произошел взрыв в игровом клубе, расположенном рядом с торговым центром «Малина». Об этом сообщает ряд телеграм-каналов, включая Baza и SHOT.

По предварительной информации, неизвестный бросил внутрь игрового заведения Game Loft гранату или самодельное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб на месте, несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным SHOT, опасный предмет принес 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж. Во время демонстрации гранаты друзьям она сдетонировала: сам случайный подрывник остался без руки, трое его друзей получили множественные осколочные ранения. Один в итоге погиб на месте.

Ранее сообщалось, что СБУ взяла ответственность за убийство экс-мэра Луганска в ходе взрыва.