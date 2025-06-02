Появились подробности трагедии под Брянском: СВУ на путях могли заложить 31 мая

Неизвестные могли заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) за день до трагедии в Брянской области, где с железнодорожного моста упал пассажирский поезд. Об этом стало известно SHOT.

По информации источника, общий вес заложенных СВУ составлял около 4 кг. Предположительно, злоумышленники закладывали взрывчатку за сутки до взрыва — 31 мая, так как 30 мая специалисты, которые обследовали мост, никаких подозрительных предметов не нашли. В результате ночью 31 мая взрывное устройство сдетонировало.

По предварительным данным, заложено было минимум четыре СВУ по 1 кг каждое. Точный вид используемой взрывчатки пока не установлен. Известно, что места подрыва были установлены на двух участках железнодорожного полотна и на опорах моста.

В результате трагической аварии число пострадавших увеличилось до 104 человек. Госпитализированы 64 пострадавших, среди них четыре ребенка.

Мост в Брянской области был взорван в районе поселка Выгоничи около 22:44 мск, когда к нему подъезжал пассажирский состав, следовавший по маршруту Климов — Москва. Поезд врезался в обломки упавшего сооружения и сошел с рельсов. В результате трагедии погибли семь человек.

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