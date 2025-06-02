В Приангарье начали допрос водителя грузовика после атаки БПЛА в Иркутской области

Правоохранительные органы проводят допрос водителя грузового автомобиля, с которого, предположительно, были запущены беспилотные летательные аппараты, осуществившие атаку на военный объект в Иркутской области.

Нападение с использованием дронов произошло в воскресенье, 1 июня. Целью стала воинская часть, расположенная в поселке Средний Усольского района. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Ранее информация об этом инциденте была подтверждена главой региона Игорем Кобзевым.

Водитель большегруза задержан. Как сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в органах правопорядка, в настоящее время ведется его допрос. В Усольском районе введен режим повышенной готовности в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что в ДТП на М-5 в Самарской области погибли водитель легковушки и два пассажира.