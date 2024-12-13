Спецназ КНДР выбил ВСУ из курского поселка Плехово

Спецназ КНДР принял участие в бою в поселке Плехово в Суджанском районе Курской области. Подробные детали операции в своем телеграм-канале раскрыл военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отмечает, что 6 декабря северокорейские военные штурмом взяли Плехово. Операция по взятию поселка длилась около двух с половиной часов.

ВСУ потеряли более 300 бойцов.

Военкор добавил, что пленных не было.

Ранее сообщалось о том, стратегический договор между Россией и Северной Кореей вступил в силу. Документ был подписан 19 июня в Пхеньяне президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Договор закрепляет тесное сотрудничество двух стран в различных сферах.