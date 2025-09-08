Появилось видео последних минут жизни убитой школьницы в Петербурге

На видеозаписи можно увидеть, как девушка-подросток и ее спутник заходят в гостиничный номер, где впоследствии было совершено тяжкое преступление.

Согласно информации, полученной от источника, в день трагических событий погибшая сообщила своей матери, что планирует провести время с подругой, и попросила знакомую подтвердить это, чтобы ее прикрыть.

Мотивом преступления послужило решение 15-летней школьницы прекратить отношения с 19-летним парнем, с которым она познакомилась в виртуальном мире игры «Роблокс». Разрыв произошел несколько месяцев назад, в мае. На протяжении всего этого времени юноша делился со знакомыми намерениями жестоко отомстить бывшей возлюбленной. Он угрожал ей и тем, кто знал о его планах.

Подозреваемый был задержан, находясь в состоянии острого психического расстройства, и предпринял попытку самоубийства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца петербургской школьницы демонстрировал фото тела своей новой знакомой и другу.