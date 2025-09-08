Предполагаемый убийца петербургской школьницы демонстрировал фото тела своей новой знакомой и другу

В гостинице на Витебском проспекте трагически погибла девятиклассница, познакомившаяся с предполагаемым убийцей через онлайн-игру. Виртуальный роман обернулся жестоким преступлением, обстоятельства которого выясняют следователи. Подробности инцидента стали известны изданию «Фонтанка» 8 сентября.

Алина и Михаил (имена изменены) нашли друг друга два года назад, разделяя увлечение онлайн-играми. 13-летняя школьница училась в частной школе в Петродворцовом районе, а 16-летний юноша проживал в Южно-Сахалинске.

Их дистанционные отношения развивались стремительно. В феврале 2025 года девочка рассказала матери о влюбленности в парня с Сахалина, выразившего желание приехать в Петербург. Мать не одобряла эту связь, и в апреле пара объявила о разрыве.

Неизвестно, действительно ли они прекратили общение. В последний день лета Михаил прибыл в Петербург и снял номер в отеле на Витебском проспекте. 7 сентября ему удалось заманить туда Алину.

Спустя несколько часов ее обнаружили мертвой на кровати, в крови. На теле девочки насчитали более 30 ножевых ранений. Михаил пытался совершить самоубийство, но полиция предотвратила это. Его госпитализировали в состоянии острого психоза.

Полиция прибыла в отель после сообщения от коллег из Москвы. 17-летний житель столицы сообщил, что его друг Михаил приехал в Петербург с целью убийства девушки и прислал фото с места преступления. Также поступил звонок от новой подруги Михаила, сообщившей, что он находится в номере с бывшей девушкой, которая, возможно, мертва, и говорит о самоубийстве.

В номере отеля обнаружили тело Алины с множественными ножевыми ранениями. Рядом находился Михаил с порезами на руке. Он не отвечал на вопросы, лишь указал на нож. Мать девочки в это время искала дочь, сообщив в полицию о ее исчезновении после встречи с подругой. Следственный комитет ведет расследование убийства, прокуратура контролирует ход дела.

