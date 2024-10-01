Появился фоторобот подозреваемого в похищении кенгурят из российских зоопарков

Mash опубликовал фоторобот человека, которого видели в зоопарках Калуги и Ярославля, где затем исчезли маленькие кенгуру. Позже на месте происшествия нашли сачок и деревянные палки.

Если подозреваемого поймают, ему может грозить уголовное преследование по статье «Кража» с возможным сроком лишения свободы до пяти лет. Фоторобот подозреваемого уже распространили среди учебных заведений и компьютерных клубов.

Напомним, что на этой неделе из зоопарков России было похищено трое молодых кенгуру. Инциденты случились на расстоянии 500 км друг от друга, при этом в день одной из краж камеры наблюдения почему-то не функционировали.

Ранее сообщалось, что к семи с половиной годам колонии приговорили жительницу Наро-Фоминска за убийство сожителя.