Покатался на тюбинге и врезался в дерево: во Владивостоке пенсионерку осудили за гибель пятилетнего внука

Во Владивостоке завершился громкий судебный процесс, который заставил родителей и педагогов по-новому взглянуть на безобидные, казалось бы, зимние забавы. Суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику, который приходился ей двоюродным внуком. Женщина получила полтора года ограничения свободы. Об этом сообщает РИА Новости .

Трагедия произошла во время, казалось бы, ничем не примечательной прогулки. Пенсионерка взяла на себя ответственность за досуг ребенка, решив порадовать его катанием на тюбинге. Местом для спуска выбрали естественный склон, который не был оборудован для таких развлечений. Мальчик сел в надувные санки и покатился вниз, однако траектория движения вышла из-под контроля. Тюбинг на большой скорости врезался в дерево. Удар оказался сокрушительным — ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Медики скорой помощи прибыли на место оперативно, однако все их усилия оказались тщетны. Несмотря на экстренную госпитализацию и попытки реанимационных действий прямо в карете скорой помощи, спасти мальчика не удалось. Он скончался от полученных травм, не приходя в сознание.