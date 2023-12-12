«Покусал обе ноги, напал на соседку»: жители Шатуры пожаловались на агрессивного бездомного пса
Жители поселка под Шатурой пожаловались на агрессивных бездомных собак
Фото: [Соцсети]
Жители подмосковного поселка Шатурторф пожаловались на бездомных собак, которые разгуливают по населенному пункту.
По словам людей, один пес напал уже на нескольких человек. Так, одна из местных жительниц пожаловалась в соцсетях, что собака набросилась на ее мужа, когда тот шел из магазина.
«Пес порвал штаны и покусал обе ноги. Две недели назад, так же этот пес, напал на соседку, повалил и укусил», — рассказала женщина.
На днях, по ее словам, стая из нескольких собак снова накинулась на ее супруга и дочь, однако муж смог спугнуть животных криком.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье бультерьер напал на четырехлетнюю девочку и ее няню.