«Покусал обе ноги, напал на соседку»: жители Шатуры пожаловались на агрессивного бездомного пса

Жители подмосковного поселка Шатурторф пожаловались на бездомных собак, которые разгуливают по населенному пункту.

По словам людей, один пес напал уже на нескольких человек. Так, одна из местных жительниц пожаловалась в соцсетях, что собака набросилась на ее мужа, когда тот шел из магазина.

«Пес порвал штаны и покусал обе ноги. Две недели назад, так же этот пес, напал на соседку, повалил и укусил», — рассказала женщина.

На днях, по ее словам, стая из нескольких собак снова накинулась на ее супруга и дочь, однако муж смог спугнуть животных криком.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бультерьер напал на четырехлетнюю девочку и ее няню.