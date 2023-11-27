«Разорвал лицо»: дело возбудили в Подмосковье после нападения бультерьера на 4-летнюю девочку

Уголовное дело возбудили после нападения бультерьера на четырехлетнюю девочку в подмосковном Одинцово. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия» .

Инцидент произошел в конце прошлой недели в поселке ВНИИССОК, когда ребенок играл на детской площадке в сопровождении няни. По информации издания, у девочки множественные укушено-рваные раны и ссадины лица. Ее госпитализировали в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Как уточняет «112», собака принадлежит 54-летнему местному жителю. Пес гулял без намордника и поводка. Внезапно он рванул от хозяина в сторону ребенка и вцепился ему в лицо. Няня девочки пыталась спасти ее, но сама получила несколько укусов.

Правоохранителям владелец бультерьера заявил, что его собака безобидная и игривая. Уточняется, что хозяин пса связался с родителями пострадавшего ребенка и предложил им помощь.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах агрессивная собака напала на ребенка и пятерых взрослых.