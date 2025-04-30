Полет из Петербурга в Астрахань прервали из-за инфаркта у пассажирки

Полет самолета по маршруту Санкт-Петербург—Астрахань пришлось экстренно прервать, поскольку у одной из женщин, летевших на борту, случился инфаркт. Об этой сообщил телеграм-канал Mash.

Воздушный борт Boeing 737 авиакомпании «Победа» выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань. Внезапно полет пришлось прервать.

«Предварительно, у одной из пассажирок на борту случился инфаркт», — указал микроблог.

Самолет направили на посадку в московский аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что начиная с мая две иностранные авиакомпании вернут свои рейсы в РФ на прежний уровень. За счет этого в Израиль и Вьетнам можно будет летать не только российскими авиарейсами. Компании Vietnam Airlines и El A будут выполнять рейсы по маршруту Тель-Авив — Домодедово, а также Ханой — Шереметьево.