Полет из Петербурга в Астрахань прервали из-за инфаркта у пассажирки
Mash: рейс «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за инфаркта у пассажирки
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Полет самолета по маршруту Санкт-Петербург—Астрахань пришлось экстренно прервать, поскольку у одной из женщин, летевших на борту, случился инфаркт. Об этой сообщил телеграм-канал Mash.
Воздушный борт Boeing 737 авиакомпании «Победа» выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань. Внезапно полет пришлось прервать.
«Предварительно, у одной из пассажирок на борту случился инфаркт», — указал микроблог.
Самолет направили на посадку в московский аэропорт Внуково.
Ранее сообщалось, что начиная с мая две иностранные авиакомпании вернут свои рейсы в РФ на прежний уровень. За счет этого в Израиль и Вьетнам можно будет летать не только российскими авиарейсами. Компании Vietnam Airlines и El A будут выполнять рейсы по маршруту Тель-Авив — Домодедово, а также Ханой — Шереметьево.