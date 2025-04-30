В мае сразу две иностранные авиакомпании возобновят полеты в РФ

Начиная с мая две иностранные авиакомпании вернут свои рейсы в РФ на прежний уровень. За счет этого в Израиль и Вьетнам можно будет летать не только российскими авиарейсами. Об этом сообщила KP.RU.

Компания El A прекратила летать в Россию с конца декабря прошлого года. Теперь она возобновляет свои рейсы между аэропортом «Домодедово» и Тель-Авивом. Полеты станут выполняться почти ежедневно. Это сделает РФ и Израиль еще более связанными авиамаршрутами.

Еще одна компания, Vietnam Airlines, не летала в РФ три года. Начиная с мая, авиаперевозчик станет выполнять по два рейса в Россию в неделю. Самолеты свяжут авиагавань «Шереметьево» и вьетнамскую столицу Ханой. Все эти планы у зарубежных авиакомпаний появились перед самым началом отпускного сезона. За счет этого российским туристам будут более доступны для посещения различные курорты на теплых морях.

Ранее сообщалось, что прототип среднемагистрального авиалайнера МС-21, оснащенного новейшими российскими компонентами и системами, успешно совершил свой первый полет. Самолет провел в воздухе 75 минут, достигнув скорости в 580 км/ч и высоты 3000 м. После этого воздушное судно было перебазировано в Жуковский для продолжения сертификационных испытаний.