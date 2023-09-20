«Полетел бетон с потолка»: очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в Балашихе

Свидетели рассказали о взрыве газа, произошедшем ранее сегодня утром в многоэтажке на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе.

«Я находился на рабочем месте. Дом затрясся, поднялась пыль на улице, был грохот просто устрашающий, полетел бетон с потолка. Мы выбежали, на лестнице стекла уже лежали, здесь повылетало все. Побежали туда, там люди кричат очень сильно. Кто-то кого-то вытаскивать пытался, до того момента, пока не приехали службы», - рассказал Никита Зинченко, сотрудник кофейни, расположенной в доме.

Жительница дома Мария Федорова находилась в момент ЧП на улице. Она рассказала, что сначала услышала грохот, а когда подошла к своему подъезду, то все окна уже повылетали. Хоть она и живет на девятом этаже, ее окна также выбило взрывом.

В настоящее время на месте работают десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты. Также уже возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что губернатор региона Андрей Воробьев уже прибыл на местро происшествия.