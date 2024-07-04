Politico: более 60 экспертов потребовали от НАТО не включать Украину в свой состав

Эксперты по внешней политике составили открытое письмо в адрес руководства Северо-Атлантического военного блока. В нем они призвали воздержаться от обещаний принять Украину в свой состав. Об этом сообщило издание Politico.

Данное письмо подписали более 60 человек. Специалисты по внешнеполитическим отношениям утверждают, что Украину не стоит обнадеживать скорой возможностью членства в альянсе. Тем более это не стоит делать в преддверии саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне. Они считают, что все подобные обещания могут стимулировать РФ на продолжение боевых действий.

«Чем ближе НАТО продвинется к обещанию Украине членства, тем больше у России будет мотивации», - указали эксперты в документе.

По их мнению, все вопросы, связанные с российской угрозой странам НАТО, можно решить и без привлечения Украины. В то же время она может стать местом противостояния двух самых крупных ядерных держав в мире.

Ранее про украинский конфликт высказался Сергей Лавров, глава МИД РФ. По его мнению, боевые действия выгодны только Западу, поэтому его совершенно не интересует возможность начать мирные переговоры.