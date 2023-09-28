Politico: Пентагон и Госдепартамент США разошлись во мнениях на поставки оружия Украине

Военное ведомство Соединенных Штатов более консервативно подходит к этой помощи и не хочет отправлять Зеленскому новейшие образцы вооружений.

По мнению неназываемых источников в американской администрации, министерство обороны помнит о том, что все последствия, связанные с безопасностью страны, лежит на них. Поэтому они очень аккуратно оценивают последствия каждого решения об отправке оружия ВСУ.

«Люди в министерстве обороны могут сказать, что им нужно оценить «за» и «против» каждого решения по вооружениям, и эта ответственность ложится на них», - заявил журналистам осведомленный представитель правительства.

Государственный же департамент предлагает отправлять Киеву новую технику, чтобы украинская армия сумела добиться успеха в борьбе с Россией. Госдеп не особо волнует возможность расширения конфликта на Украине.