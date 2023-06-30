Politico: США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов

Администрация Байдена рассматривает возможность отправки кассетных боеприпасов в Украину, чтобы помочь контрнаступлению Киева пробить оборону России, сообщает Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

Окончательное решение еще не принято. Но обсуждение этого вопроса активизировалось в последние дни, так как наступление Украины зашло в тупик.

В конце прошлого года Белый дом отказался поставлять кассетные боеприпасы на Украину «по гуманитарным соображениям». Кроме того, в Вашингтоне посчитали, что есть более приоритетные направления в вооружении киевского режима.

Кассетные боеприпасы могут быть запущены из ракетных систем и 155-миллиметровых гаубиц, которые США поставили Украине. Они разбрасывают большое количество мин на обширной территории и являются большой опасностью для гражданских лиц, наряду с предполагаемыми военными целями.

США не присоединились к международному запрету таких боеприпасов, но Конгресс ограничивает возможности их использования.