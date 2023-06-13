Politico: власти Германии нарушили обещание бесплатно лечить раненых бойцов ВСУ

Украинские раненые солдаты считают себя обманутыми, так как Германия не всегда сдерживает обещание оказывать им бесплатную медицинскую помощь, пишет Politico.

Зачастую деньги на лечение выделяют некоммерческие организации, а порой бойцам ВСУ приходится платить самим.

Все это происходит из-за бюрократических проволочек. Минздрав проверял каждого из примерно 750 раненых на право получить бесплатную помощь. В результате многие раненые, в том числе тяжело, неделями оказывались без врачебного вмешательства.

Издание приводит пример украинского офицера, которого не могли начать лечить в берлинском госпитале более месяца, при том что при его ранении требовалась ампутация. Офицер вернулся на Украину три месяца спустя с протезом, за который ему еще необходимо рассчитаться.

В министерстве здравоохранения ответственность за излишний бюрократизм переложили на местные власти.

По данным издания, в Европе получают лечение примерно 2 250 раненых солдат ВСУ.