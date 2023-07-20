Politico: Запад сместил акцент с передачи военной техники Украине на ее ремонт

Внимание Запада к созданию военной машины Украины значительно сместилось в сторону ремонта и поддержания переданной ей военной техники, что является признанием того, что конфликт будет продолжаться еще месяцы и годы, пишет Пол Маклири для издания Politico.

После того как в результате успешных действий российских военных, бронетехника и артиллерия массово выходят из строя, все более насущной становится проблема организации их ремонта.

Поддержание в рабочем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов, чтобы Киев мог продолжать контрнаступление, является одной из основных задач рабочей группы из 22 стран во главе с США, Польшей и Великобританией, которую возглавляет глава Пентагона по закупкам Уильям Лаплант.

Проблема усложняется тем, что Запад передал Украине многонациональный «зоопарк» боевых машин, для ремонта каждой из которых требуются свои запчасти и специалисты.

Поставленная техника является новой для украинских военных, что объясняет большое количество поломок. Кроме того, часть переданных Западом машин прибыли на Украину в нерабочем состоянии.

При серьезных поломках отремонтировать технику на месте нет возможности – ее приходится отправлять на заводы в Польшу или Чехию, а оттуда вновь доставлять на Украину.