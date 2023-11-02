Политик Колесниченко оценил заявление Залужного о тупике украинского конфликта

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик. Политик Валерий Колесниченко дал оценку данным словам. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Залужный по факту нанес ущерб американскому ВПК, объявив о неэффективности вооружений Запада, переданных киевскому режиму для войны с Россией.

Эксперт подчеркнул, что также главнокомандующий украинской армией фактически признает собственное поражение, что ситуация неуклонно ведет Киев к капитуляции.