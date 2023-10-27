Политик Колесниченко считает позитивным знаком образование добровольческого батальона из экс-боевиков ВСУ
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Добровольческий батальон из бывших украинских военных поступил на службу в отечественное оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», после принятия присяги они отправятся на передовую. По словам зампреда президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, появление данного батальона на стороне российской армии свидетельствует о деморализации ВСУ. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что это позитивный знак.
По мнению политика, число таких военных растет ежедневно.
Он добавил, что вопрос изменения общественного мнения в Незалежной зависит прежде всего от слома ситуации в ходе спецоперации.