Политик Колесниченко считает позитивным знаком образование добровольческого батальона из экс-боевиков ВСУ

Добровольческий батальон из бывших украинских военных поступил на службу в отечественное оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», после принятия присяги они отправятся на передовую. По словам зампреда президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, появление данного батальона на стороне российской армии свидетельствует о деморализации ВСУ. Об этом сообщает радио Sputnik.