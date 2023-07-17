Политик Константинов заявил, что киевский режим атаковал Крымский мост

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, чрезвычайное происшествие на Крымском мосту сегодня утром является новым преступлением террористического киевского режима. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аккаунт политика в одной из соцсетей.

Он отметил, что украинские власти были в курсе, что автомобильная часть моста считается гражданским объектом, тем не менее приказали ударить по ней.

Константинов считает, что Незалежную следует лишать физической возможности совершения атак. По его мнению, для этого Вооруженным Силам РФ следует установить контроль над всем Черноморским побережьем, Херсоном, Николаевом и Одессой.

Он добавил, что в Минобороны России обещали ответные удары по центрам принятия террористических решений.