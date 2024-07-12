По словам политолога Александра Асафова, популярные украинские блогеры активно призывают к урегулированию конфликта путем переговоров с Москвой, что свидетельствует о смене настроений в обществе и его усталости от войны, на продолжении которой настаивают западные страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это те самые блогеры, которые ранее рекламировали средства для увеличения губ и груди, а теперь рассказывают про то, как они устали от войны.

По мнению эксперта, блогер является тонким существом и реагирует на то, что происходит в обществе в целом. И в таком случае они выступают зеркалом народа, стараются данный сигнал усиливать, резонировать.

Он отметил, что в декларации Североатлантического альянса имеется постулат о том, что благодаря человеческому ресурсу Незалежной усилена техника военного блока, поэтому якобы Путин будет сдержан, а так ли это – покажет время.