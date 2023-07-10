Политолог Баширов считает, что американский Госдеп старается спровоцировать жителей РФ на теракты
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По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, Госдеп США поставил перед национальными СМИ задачу внедрить в сознание граждан РФ идею важности силовой борьбы с властью. Профессор высшей школы экономики Марат Баширов заявил, что провокационная идея Госдепа говорит о признании поражения в информвойне против нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что вся информационная война Штатов против России терпит поражение. Доказательствами этого могут служить стабильность рейтинга президента РФ, доверие к Вооруженным Силам РФ.
По мнению политолога, поэтому Вашингтон пытается спровоцировать россиян на физические действия, причем даже не на митинги, а на совершение терактов.