Политолог Баширов считает, что в эти сутки на Ближнем Востоке может случиться критическое
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Вашингтон готовится ответить на удар, которому подверглась американская военная база в Иордании. По словам политолога Марата Баширова, Штаты не могут оставить без ответа нападение на их военный объект, так как оно имеет большую огласку. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что однако решится ли американский лидер на военную операцию против Ирана, остается вопросом.
По мнению эксперта, за ближайшие сутки в ближневосточном регионе не исключены критические события.