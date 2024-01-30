Политолог Баширов считает, что в эти сутки на Ближнем Востоке может случиться критическое

Вашингтон готовится ответить на удар, которому подверглась американская военная база в Иордании. По словам политолога Марата Баширова, Штаты не могут оставить без ответа нападение на их военный объект, так как оно имеет большую огласку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что однако решится ли американский лидер на военную операцию против Ирана, остается вопросом.

По мнению эксперта, за ближайшие сутки в ближневосточном регионе не исключены критические события.