Действующему украинскому лидеру необходим повод для введения на Украину ограниченного контингента Североатлантического альянса, в первую очередь польской и прибалтийских армий. Он ищет всевозможные повод удержаться у власти. Политолог Денис Батурин подтвердил, что данный сценарий вполне вероятен. Об этом сообщает радио Sputnik .

По словам эксперта, при этом предлогом может быть любая провокация, поскольку западные государства видят в этом некий эффект.

Он пояснил, что при введении в Незалежную польской армии произойдет реализация сценария, рассказанного ранее руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, то есть де факто – оккупация, после чего аншлюс Западной Украины.