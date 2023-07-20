Политолог Батурин прокомментировал признания австралийского наемника о мясорубке на Украине
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Воюющий на Украине австралийский наемник рассказал о произволе со стороны киевского командования. Так, по его словам, в адрес рядовых солдат постоянно поступают угрозы «о последствиях» за распространение информации. Наемник рассказал, что по факту со стороны Украины в зоне конфликта происходит настоящая мясорубка, то есть вопрос жизни и смерти, который следует решать немедленно. Политолог Денис Батурин дал комментарий относительно данного признания. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам эксперта, командование ВСУ действует по принципу, что война спишет все.
Он отметил, что право управлять войсками по собственному усмотрению в итоге превращается в настоящую кровавую битву на фоне невозможности преодолеть сопротивление российской стороны.
Политолог также подчеркнул, что немалую роль играет в данном вопросе нацистская идеология, глубоко проникшая в ВСУ. Именно с этим связаны бесчеловечные модели поведения украинских командиров. Нельзя списывать со счетов нацистскую идеологию, которая глубоко проникла в украинскую армию.