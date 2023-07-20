Воюющий на Украине австралийский наемник рассказал о произволе со стороны киевского командования. Так, по его словам, в адрес рядовых солдат постоянно поступают угрозы «о последствиях» за распространение информации. Наемник рассказал, что по факту со стороны Украины в зоне конфликта происходит настоящая мясорубка, то есть вопрос жизни и смерти, который следует решать немедленно. Политолог Денис Батурин дал комментарий относительно данного признания. Об этом сообщает радио Sputnik .

По словам эксперта, командование ВСУ действует по принципу, что война спишет все.

Он отметил, что право управлять войсками по собственному усмотрению в итоге превращается в настоящую кровавую битву на фоне невозможности преодолеть сопротивление российской стороны.

Политолог также подчеркнул, что немалую роль играет в данном вопросе нацистская идеология, глубоко проникшая в ВСУ. Именно с этим связаны бесчеловечные модели поведения украинских командиров. Нельзя списывать со счетов нацистскую идеологию, которая глубоко проникла в украинскую армию.