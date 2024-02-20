Военнослужащие Североатлантического альянса под видом наемников принимают участие в боевых действиях в Незалежной. По словам политолога Дениса Батурина, их участие подтверждалось не раз. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что об этом свидетельствуют и заявления Генштаба, и поставки иностранного оружия.

По мнению эксперта, все это требует участия военного блока.

Он добавил, что также имеется множество видео с поля боя, когда были представлены документы иностранных граждан, попавших в плен или погибших.