Политолог Батурин считает, что сопротивление вооруженному мятежу стало «оглушительным»

Российский лидер Владимир Путин в рамках обращения к военнослужащим и силовикам сообщил, что народ и армия не поддержали попытку вооруженного мятежа в субботу. По словам политолога Дениса Батурина, мятежу было оказано именно то противодействие, которое стало самым эффективным. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это была четкие позиции военных и общества, то есть ни с одной из сторон не наблюдалось поддержки мятежа.

Эксперт подчеркнул, что мятеж не развился, более того, его даже не пришлось подавлять.