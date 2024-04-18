По словам политолога Дениса Батурина, после принятия в Незалежной закона об ужесточении мобилизации жители страны готовы скрываться даже в наиболее непригодных для жилья местах. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что состояние жилья в данной зоне таково, что оно уже является крайне ветхим, поскольку маловероятно, что о нем кто-то заботился. Если в годы СССР после катастрофы правоохранительные органы в зоне отчуждения еще как-то контролировали ситуацию, но сейчас уже давно все разграблено.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый парламентом скандальный закон об ужесточении мобилизации, где указано, что все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.