Политолог Данилин сообщил о риске массовых протестов в Италии вслед за Францией
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По словам политолога Павла Данилина, массовые бунты следом за Францией могут прийти в Италию и Германию. Об этом сообщают «Известия».
Он назвал причиной массовых протестов проблему цивилизаций разных стран.
По его мнению, французская полиция всегда применяет жесткие меры против бунтующих, чем вызывает к себе ненависть, именно поэтому протесты начались после убийства подростка полицейским.
Он пояснил, что бунты могут вспыхнуть в граничащих с Францией государствах, которые также имеют значительные группы диаспор с нерешенными проблемами внутри.