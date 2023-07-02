Политолог Данилин сообщил о риске массовых протестов в Италии вслед за Францией

По словам политолога Павла Данилина, массовые бунты следом за Францией могут прийти в Италию и Германию. Об этом сообщают « Известия ».

Он назвал причиной массовых протестов проблему цивилизаций разных стран.

По его мнению, французская полиция всегда применяет жесткие меры против бунтующих, чем вызывает к себе ненависть, именно поэтому протесты начались после убийства подростка полицейским.

Он пояснил, что бунты могут вспыхнуть в граничащих с Францией государствах, которые также имеют значительные группы диаспор с нерешенными проблемами внутри.