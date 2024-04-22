По словам политолога Александра Дудчака, в Незалежной не переживают за подготовку своих военнослужащих, им важнее «заткнуть дыры» на фронте любой ценой. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что новый закон о мобилизации свидетельствует о том, что они станут грести всех, кого попало на передовую. Поэтому ни о каком моральном духе тут не может быть речи, напротив, украинцы сдаются в плен целыми подразделениями.

По мнению эксперта, жители Незалежной все меньше желают отдавать жизнь за действующего украинского лидера и «его банду».