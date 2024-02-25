Политолог Ераносян считает, что Запад боится дальнейшего развития успеха российской армии
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По словам политолога Владимира Ераносяна, западные страны боятся, что успех после освобождения Авдеевки Вооруженными Силами РФ будет развиваться. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что на территории конфликта улучшена логистика, оккупирована угроза обстрелов с помощью РСЗО и артиллерии пригорода Донецка.
По мнению эксперта, угроза обстрелов отодвинута на более дальнее расстояние, поэтому применять для терактов ВСУ могут только дальнобойные средства.
Он добавил, что Херсонское и Южнодонецкое направления могут также рассматриваться в качестве плацдарма для развития успеха.