Политолог Евстафьев оценил вероятный сценарий нападения на Россию

По информации одного из журналов Минобороны России, нападение на нашу страну может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнется с быстрого глобального удара и ряда массированных ракетно-авиационных ударов. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, к заявлениям военного ведомства следует относиться серьезно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Минобороны России просто так словами не бросается, поэтому стоит отнестись серьезно к такой информации.

По мнению эксперта, данный сигнал состоит из трех пунктов. Во-первых, ведомство говорит о том, нельзя расслабляться, во-вторых, это также и сигнал западным странам о том, что Россия в курсе их замыслов и возможностей, но при этом у них есть и страх того, что Россия пойдет на ответные удары, и, в-третьих, это своего рода формат и место войны будущего.

Он уточнил, что Вашингтон уже понимает, что шансов выиграть украинский конфликт у них нет, поэтому они просто станут менять формат.