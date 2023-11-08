Политолог Евстафьев оценил возможность входа США в сектор Газа

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Вашингтон может отправить своих военных в сектор Газа, будущая неделя станет в данном смысле весьма показательной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что вероятность перехода США к прямому участию в конфликте вокруг Незалежной за последние три месяца сильно возросла.

По мнению эксперта, следующая неделя станет для армии Израиля критической: либо израильская армия достигает успехов, или начнется давление арабского мира.