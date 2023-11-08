Политолог Евстафьев оценил возможность входа США в сектор Газа
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Вашингтон может отправить своих военных в сектор Газа, будущая неделя станет в данном смысле весьма показательной. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что вероятность перехода США к прямому участию в конфликте вокруг Незалежной за последние три месяца сильно возросла.
По мнению эксперта, следующая неделя станет для армии Израиля критической: либо израильская армия достигает успехов, или начнется давление арабского мира.