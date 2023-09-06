Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин заявила о том, что администрация действующего президента США «достаточно безумна», чтобы ввести войска в Киев. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, возможность прямого участия Вашингтона в украинском конфликте сокращается, но, напротив, увеличивается вероятность втягивания в него государств Европы. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Марджори Тейлор Грин придерживается абсолютно маргинальных взглядов, никакого влияния она не имеет.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время вмешательство Вашингтона в конфликт является невозможным, так как там приложены все усилия для подготовки конфликта в Восточной Азии.