В Чехии толпа избила поляка за «украинские» цвета

Житель Польши, совершавший велопоездку вдоль границ Верхней Силезии, был избит в чешском городе Острава на северо-востоке страны. Мужчина собирал средства на лечение. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на украинские СМИ.

По словам пострадавшего, вечером он возвращался из магазина и проходил мимо группы поляков. Один из них внезапно нанес ему удар по голове. Мужчина упал на землю, после чего его избили ногами. В ходе нападения агрессоры выкрикивали, что он «украинец» и «бандеровец».

Причиной агрессии стала желто-синяя кепка пострадавшего в цветах Верхней Силезии с надписью «GŌRNY ŚLŌNSK». После нападения мужчина обратился за медицинской помощью в больницу.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы массово покидают Польшу.