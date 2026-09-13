В Чехии толпа избила поляка за «украинские» цвета
MK.RU: поляка отпинали ногами в Чехии, перепутав с украинцем из-за панамки
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Житель Польши, совершавший велопоездку вдоль границ Верхней Силезии, был избит в чешском городе Острава на северо-востоке страны. Мужчина собирал средства на лечение. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на украинские СМИ.
По словам пострадавшего, вечером он возвращался из магазина и проходил мимо группы поляков. Один из них внезапно нанес ему удар по голове. Мужчина упал на землю, после чего его избили ногами. В ходе нападения агрессоры выкрикивали, что он «украинец» и «бандеровец».
Причиной агрессии стала желто-синяя кепка пострадавшего в цветах Верхней Силезии с надписью «GŌRNY ŚLŌNSK». После нападения мужчина обратился за медицинской помощью в больницу.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы массово покидают Польшу.