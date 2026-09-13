Видимость до минимума: в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности 14 сентября

Метеорологи предупреждают жителей столицы и Подмосковья о потенциально опасных условиях видимости, которые ожидаются в ночное время и в первой половине утра в понедельник, 14 сентября.

По информации Гидрометцентра РФ, на которую ссылается ТАСС, предупреждение начнет действовать с 00:00 и продлится до 08:00 мск 14 сентября. При этом осадков в темное время суток не предвидится, сохранится переменная облачность.

Ночные температурные показатели в столице составят +7...+9 °C (в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до +3 °C), а по области ожидает от +4 °C до +9 °C с локальными похолоданиями до +1 °C. Однако днем 14 сентября погода резко переменится: воздух в Москве прогреется до +18...+20 °C, а в Подмосковье метеорологи обещают до +21 °C.

Отметим, что существует четыре уровня погодной опасности, которые обозначаются цветами. Желтый уровень обозначает потенциально опасные условия, в которые рекомендуют соблюдать правила безопасности. Так, во время тумана водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, воздержаться от обгонов и использовать ближний свет с «противотуманками», отказавшись от слепящего дальнего. Пешеходам следует переходить дорогу строго по переходам, предварительно убедившись в полной остановке машин, снять наушники и использовать световозвращающие элементы на одежде для лучшей видимости.