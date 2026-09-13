Чайный миф развенчан: врач сравнила полезность листового и пакетированного напитка

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Lenta.ru опровергла популярный стереотип о безусловном превосходстве листового чая над пакетированным.

Распространенное мнение о том, что заварка в пакетиках существенно уступает по качеству и ценным свойствам цельным листьям, не соответствует действительности. Эксперт лаборатории «Гемотест» пояснила, что форма фасовки не является ключевым фактором, определяющим итоговую ценность напитка для организма.

По словам специалиста, определяющую роль играют сорт и исходное качество сырья, а также соблюдение технологий его обработки, условий хранения и правил заваривания. Внешне привлекательные крупные листья далеко не всегда гарантируют высокую концентрацию полезных веществ в готовом напитке.

Использование мелкой фракции в пакетиках также не означает отсутствие ценных компонентов. Более того, из измельченного чайного листа экстракция некоторых полезных соединений в горячую воду происходит значительно быстрее.