Отпинали лицо и выдрали волосы: толпа подростков избила сироту в Башкирии

В Ишимбае Республики Башкортостан толпа подростков жестоко избила девушку в парке Гагарина. После нападения пострадавшая призналась, что опасается за свою жизнь и хочет уехать из республики. Об этом пишет UFA1.RU .

По словам девушки, она находилась на скамейке с другом, когда к ним подошла группа подростков. Причину конфликта героиня грустной истории не уточнила, но судя по всему, события развивались быстро.

После случившегося девушку доставили в больницу, где она зафиксировала побои. Полицию вызвали очевидцы, однако к моменту приезда правоохранителей подростки скрылись.

«Избили меня очень сильно — ногами по лицу, выдрали волосы, напинали по голове. Меня некому защитить, — я сирота. У меня бабушка-инвалид. Я боюсь за свою жизнь. Я хочу уехать обратно в Москву. Но мне просто некуда ехать. Очень сильно болит голова. У меня просто нет слов, эмоций. Толпа оголтелых подростков…», — рассказала пострадавшая.

Позже пострадавшая выяснила, что одной из предполагаемых участниц нападения было 16 лет. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Чехии толпа избила поляка за «украинские» цвета.