Политолог Евстафьев считает, что обстоятельства гибели летчика Кузьминова наводят на определенные размышления

Испанская пресса вчера сообщила, что в одном из муниципалитетов было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, предположительно, Кузьминова. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, информация о гибели в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова, в августе прошлого года угнавшего в Незалежную военный вертолет Ми-8, вполне может соответствовать действительности. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в первую очередь было сразу ясно, что он не жилец и что на Украине он оставаться не хотел, поскольку там рано или поздно его затянут в весьма серьезные политические игры, и там он сгорит очень быстро.

По мнению эксперта, при этом выстраивать версии пока преждевременно.

Он подчеркнул, что также обстоятельства гибели наводят на размышления, прежде всего о том, что весьма кровавости вовсе ненужной для ликвидации предателя.