Политолог Форманчук раскрыл последствия обстрела ВСУ моста в Крым

По словам политолога Александра Форманчука, ночной обстрел Чонгарского моста не приведет к значительным затруднениям в транспортном сообщении Крыма с Херсонской и Запорожской областями. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее украинской армией был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом, повреждено дорожное полотно.

По мнению политолога, целью обстрела была попытка «закупорить» полуостров в плане снабжения и провоза товаров, однако этого не случится.

По данным профильного ведомства Крыма, для полного восстановления моста необходимо несколько недель.